KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


24 Ağustos 2024 22:01
Pomem'e girişte bayanların saç rengi ile ilgili şartlar

Pomem'e girişte aday öğrencilerin saç renkleri ile ilgili, renginin açık olmaması ; sarı, kızıl vb tonlarda ise orijinal koyu rengine boyatılması gerektiği şartlarını okudum. Peki saç rengi orijinal sarı olanlar için bu durum geçerli olabilir mi? Saçımızın doğallığını nasıl kanıtlayabiliriz?

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