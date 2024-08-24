KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 22:43
kpss p63

p63 aldım ve sadece atanmak istiyorum fakat araştırsam da bazı seylerı anlayamadım . Nerelere nereden başvurulur bu puanla ne yapabilirim bilgisi olan lütfennnn yardım edebilir mi siyaset b ui mezunuyum

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