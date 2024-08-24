KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 22:54
Kpss P3 85 alanlar

Hukuk mezunuyum sınava ilk girişim p3: 85 p4:78. Düz memurluk için şansımı denemeli miyim? Düz memurluk nedir en ufak bir bilgim dahi yok internettekiler dışında. Tecrübeli ve bilgili arkadaşlardan gerçekçi öneriler almaya açığım


İnşaatmaliyeci
Aday Memur
24 Ağustos 2024 23:04

Mühendisler avukatlar fizyoterapistler ve daha nicesi düz memurluk için köşe kapmaca oynuyoruz resme

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