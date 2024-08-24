Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ağustos 2024 23:15
Çakılı kadro eş durumu tayini

Arkadaşlar herkese merhaba.sizlere bir konu hakkında danismak için buradayım. Belediyede çakılı kadro memurum.esim ise polis memuru bu yıl ipkasi kabul edilmeyip doğu iline ataması gerçekleştirildi ve gıyabında ilişik kesildi. Şimdi eşim doğu iline başlayış yapacak ve idari mahkemeye başvuruda bulunacağız.esimin ilk doğu görevi olacak.surec nasıl işler ne olur bilmiyorum.esim yeniden yanima gelebilir mi ? Gelirse gih sınıfına geçmek istiyor.Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olabilir mi ? Teşekkür ederim.


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
24 Ağustos 2024 23:24
geç kalınmış. mevcut yerinin görev süresi dolduğunda dilekçe ile gih sınıfona geçiş yapmalıydı.
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