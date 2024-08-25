Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Ağustos 2024 02:01
tsk astsubay bel kayması ameliyatı

Arkadaşlar bel kaymasından ameliyat oldum belime vida takıldı. Deniz kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak muharip sınıfta çalışıyorum. Sonuç ne olur bilgisi olanlar başına böyle bir şey gelenler yardımcı olursa çok sevinirim. Tsk da görev yapamaz raporu mu verirler sınıf değişikliği mi olur

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