KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ağustos 2024 05:57
Kpss 82.80 atanabilme durumu

İktisat mezunuyum 4421 kodundan 82.80 puanla atanabilir miyim sizce

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