Herkese kolay gelsin.Anklizan spondit rahatsızlığım sebebiyle dilim raporu almak için hastaneye sevk oldum. Doktor yeni tasviye başlanarak 6 ay sonra tekrar görmek istedi ona göre dilim raporu verecek Bu süreçte hastalık izni kullanma hakkım var mı bu 6 ay boyunca Memur hakkım olarak

Herkese kolay gelsin.Anklizan spondit rahatsızlığım sebebiyle dilim raporu almak için hastaneye sevk oldum. Doktor yeni tasviye başlanarak 6 ay sonra tekrar görmek istedi ona göre dilim raporu verecek Bu süreçte hastalık izni kullanma hakkım var mı bu 6 ay boyunca Memur hakkım olarak