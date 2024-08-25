Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ağustos 2024 09:58
Hastalık izni
Herkese kolay gelsin.Anklizan spondit rahatsızlığım sebebiyle dilim raporu almak için hastaneye sevk oldum. Doktor yeni tasviye başlanarak 6 ay sonra tekrar görmek istedi ona göre dilim raporu verecek Bu süreçte hastalık izni kullanma hakkım var mı bu 6 ay boyunca Memur hakkım olarak

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