Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Ağustos 2024 11:35
EBYS'ye giriş için Meb Ajanda zorunlu mu?

Arkadaşlar EBYS'Ye mebbisten girmek istediğimde "Dikkat!

Sorgulanan kullanıcı belgenette bulunmamaktadır!" yazısı çıkıyor.

Mebbis girişini tıklayınca Meb Ajandaya yönlendiriyor. Bende meb ajanda yok. Bu uygulama olmadan EBYS'Ye girebilmek mümkün müdür?

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