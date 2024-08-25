KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ağustos 2024 12:41
Kpss 2024 Diyetisyenler

91 puanla 1800 sıralamadayım, diğer meslektaşlarımı merak ediyorum, atanır mıyım ?

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-HukukçularTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2024 KPSS sıralama ?KPSS 2024 Açıklanıyor.2024 Kpss B Grubu İİBF puan sıralama KPSS sonuc Eksik netKpss elektrik mühendisi 4611 kodlular49-50 nete kaç puan gelir?Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)

Sözlük

ekonomik durumunun üzerinde görüntü verme 1 çorabın yarısı yok 2 okul hazırlıkları 3 yangın vaaaaar! 1 kız kulesi 1 kendisini ısıran yılanla acile gelen adam 3 Platonik sevda 1 yeşu 1 erken ölür!diye polis damat bakan anne ve kızı 2 erken kalkmak 1

Son Haberler

Uluslararası 10 hava yolu şirketi İsrail seferlerini iptal ettiKırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi öldüKapıkule'de 2024'ün araç ve yolcu çıkış rekoru kırıldı5 yaşındaki kızını öldürdü! 'Eşime ateş ettim, çocuğuma isabet etti' dediErdoğan: Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?