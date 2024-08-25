Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Ağustos 2024 13:58
Kadrolu memurken başka bir kadrolu memurluğa kpss ile geçiş

Küçük bir ilde kadrolu düz memurum. Kpss 2024 puanım da (86) iyi geldi. Ailemin de yaşadığı şehirde gelecek kadrolu ilanlara başvurarak direkt geçiş sağlayabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

DSİ nakil başvurusuProgramcı ünvanı mühendislik mezunu ise mühendis maaşı alabilir mi?Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıAile ve sos. hiz. Bak. Atamasında Güvenlik soruşturması olumlu çıkarmı?Sanayi Bakanlığı Makine Mühendisi Çalışma şartlarıAile Bakanlığı arşiv araştırmasıAile ve sosyal hizmetler bakanlığı 8000 alım yedekEnerji bakanlığı acillVeteriner Hekim Uygulama Ücretleri Ne zaman ödenecek ?Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)

Sözlük

Bugün olanlar 4 Mobil sürümde sözlüğe bkz eklenememesi 2 küçük park 1 incir reçeli 3 Reformer pilates 1 Platonik sevda 1 christoph Daum 1 kendisini ısıran yılanla acile gelen adam 3 bonsai 2 okul hazırlıkları 3

Son Haberler

Uluslararası 10 hava yolu şirketi İsrail seferlerini iptal ettiKırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi öldüKapıkule'de 2024'ün araç ve yolcu çıkış rekoru kırıldı5 yaşındaki kızını öldürdü! 'Eşime ateş ettim, çocuğuma isabet etti' dediErdoğan: Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?