Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Ağustos 2024 14:15
En İyi Öğretmenlik Bölümü

Okuması en güzel, yapması ve ataması en iyi öğretmen bölümü hangisi? Nedenleri ile yazar mısınız?


matemkogr
Şube Müdürü
25 Ağustos 2024 14:17

En eğlenceli Matematik ve İngilizce. Bana gerisi sıkıcı grlirdi.

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