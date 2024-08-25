En İyi Öğretmenlik Bölümü

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
21 saaten az alan öğretmenin görevlendirilmesi21 Saat dilekçesiİkinci mazeret ataması hakkındaİlçeden ilçeye yolluk verilir mi?Öğretmenlik Mesleğinin ZorluklarıÖğretmen Seminer Döneminde 10 Gün İşe Gitmezse Çekilmiş sayılırmı ?Mebbis Zümre Başkanlığı Bilgileriİl emri tercih ekranı yeniden açılsınHaftada en fazla kaç nöbet olabilir?İki Sözleşmeli Öğretmen Eş Durumu Ataması iptali
Sözlük
Son Haberler
Uluslararası 10 hava yolu şirketi İsrail seferlerini iptal ettiKırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi öldüKapıkule'de 2024'ün araç ve yolcu çıkış rekoru kırıldı5 yaşındaki kızını öldürdü! 'Eşime ateş ettim, çocuğuma isabet etti' dediErdoğan: Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır
Editörün Seçimi
Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?