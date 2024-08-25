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Editörler : supporters.


25 Ağustos 2024 14:32
Lisans mezunu olunca önlisans kpss puanı iptal olur mu?

Arkadaşlar merhaba tecrübeli ve bilgili arkadaşlar yazarsa çok sevinirim. 2022 önlisans kpss den puanımı aldım o ara okudum ve 4 yıllık yani 2024 Haziran ayında mezun oldum. 2022 önlisans puanı hala geçerli olduğu için bir alımı Ağustos başında, başvurdum. Ön listeye felan girdim daha sonra 23 Ağustos ta lisans kpss açıklandı (onada girmiştim) şimdi mülakata gitsem mi gitmesem mı ? Yasal olarak kpss lisans açıklanmadan başvuru yapmıştım.( 2022 önlisans kpss ile)

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