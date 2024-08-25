Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ağustos 2024 14:33
Pomem
Polisken istifa edilip , tekrar pomem denenir kazanılır mı ?

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