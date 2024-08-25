KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ağustos 2024 15:24
Çocuk Gelişimi KPSSP3 Puan Sıralamaları

Çocuk Gelişimi bölümü KPSS Puan 87.17 Genel Sıralama 9000.

Çocuk Gelişimi mezunları puanları yazabilir.

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-HukukçularTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2024 KPSS sıralama ?KPSS 2024 Açıklanıyor.2024 Kpss B Grubu İİBF puan sıralama KPSS sonuc Eksik netKpss elektrik mühendisi 4611 kodlularİlk 1500'ün içinde hangi meslek grupları vardır ?87 puan

Sözlük

5 tl 2 kendisini ısıran yılanla acile gelen adam 3 erken ölür!diye polis damat bakan anne ve kızı 2 Bugün olanlar 5 artık hiçbir şeye şaşırmamak 2 bonsai 2 erzincan iliç altın madeni faciası 1 incir reçeli 3 eski yazarları sözlüğe davet etmek 3 soda içip sözlüğe yazmak 1

Son Haberler

Konya'da dehşet: 5 yaşındaki Hiranur babası tarafından öldürüldüTrabzon'da dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi kurtarıldıUEFA'dan Halil Umut Meler'e görevSakarya'da 7 ayda üretilen 120 binden fazla taşıt dünya yollarındaSamsun'da sağanak: Tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?