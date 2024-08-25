KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ağustos 2024 16:47
85-90 nın altında puan yok

Maşallah atama puanları feci artacak


ROCKYBALBOA7777
Şube Müdürü
25 Ağustos 2024 16:54

90 puan üstü

2020-4500

2022-4100

2024-3250

Tam tersine ciddi bir düşüş var iyi puan alanlarda. Tasarruf tedbirleri yüzünden puanlar fırlayacak. 2022'deki gibi alım ihtimali yok, puanlarin yukselme sebebi o olacak. Eğer benzer alimlar olsaydı çok daha düşük puanlarla atanabilirdi insanlar.


Mühendis7921
25 Ağustos 2024 17:24

Bu bilgilere nereden ulaştınız. Güvenirliği nedir


Muhendisbeydiyecen
Aday Memur
25 Ağustos 2024 17:28

2020 senesinde 90.2 puanı olan arkadaşın sıralaması 4.700. Baya uydurma duruyor bu yazdıklarınız.

ROCKYBALBOA7777, 37 dk. önce

90 puan üstü

2020-4500

2022-4100

2024-3250

Tam tersine ciddi bir düşüş var iyi puan alanlarda. Tasarruf tedbirleri yüzünden puanlar fırlayacak. 2022'deki gibi alım ihtimali yok, puanlarin yukselme sebebi o olacak. Eğer benzer alimlar olsaydı çok daha düşük puanlarla atanabilirdi insanlar.

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