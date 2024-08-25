Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Ağustos 2024 17:31
4B'li personele geçici görevlendirme yapılabilir mi?

Merhabalar, bir bakanlıkta sözleşmeli olarak çalışıyorum. Tayin hakkım bulunmadığı için farklı bir kurum ya da bağlı kuruluşlara geçici görevlendirme yapılabilir mi?


Hannibal Barca
Memur
25 Ağustos 2024 18:25
Yapılır.
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