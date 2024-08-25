Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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25 Ağustos 2024 18:46
Mazeret atama sonucu (Açıklandı)

mazeret atama sonucu kacta aciklanir yarin sizce ve nerden bakicaz

https://personel.meb.gov.tr/www/2024-yaz-tatili-mazerete-bagli-yer-degistirme-sonuclari-ek-yerlestirme/icerik/1574


fikriyat
Aday Memur
26 Ağustos 2024 00:11
personel.meb.gov.tr den duyurulari takip ediniz.

velioö
Aday Memur
26 Ağustos 2024 08:58
açiklaninca buraya yazin lutfen

ms_erdin
Şef
26 Ağustos 2024 11:05

Hebuz daha bisey yok


ms_erdin
Şef
26 Ağustos 2024 11:07

Aciklanan bisersey yok suanda ben goremedim yada, nezaman ilisik kesilecek ne zaman tercih yapilacak belli degil


fikriyat
Aday Memur
26 Ağustos 2024 12:48
Somuclari,akşam üstüne mi bıraktılar yine...

velioö
Aday Memur
26 Ağustos 2024 12:51
beklemek yordu

fikriyat
Aday Memur
26 Ağustos 2024 13:55
Hala bir şey yok...

Mesu112
Aday Memur
26 Ağustos 2024 15:52

Hala yok


fikriyat
Aday Memur
26 Ağustos 2024 16:09
Ve hala yok...

Mesu112
Aday Memur
26 Ağustos 2024 17:41

Hala aynı


fikriyat
Aday Memur
26 Ağustos 2024 18:01
Beklemeye devam...

ms_erdin
Şef
26 Ağustos 2024 18:19

Yav bu nasil bakanlik beklemeye devam


Aşıkoğlu52
Şef
26 Ağustos 2024 18:26

19:30-20:00 arası açıklarlar yine geçen defa gibi


fikriyat
Aday Memur
26 Ağustos 2024 19:28
19.30 da oldu sayılır...

Aşıkoğlu52
Şef
26 Ağustos 2024 19:34

Geçen yıl ek mazeret ataması 20:44 de açıklanmış.


fikriyat
Aday Memur
26 Ağustos 2024 19:45
Bu yıl ilk mazeret 19.47 de açıklandı.

ms_erdin
Şef
26 Ağustos 2024 19:48

Gündüzler çuvala girdi


velioö
Aday Memur
26 Ağustos 2024 19:49
açiklandi

ms_erdin
Şef
26 Ağustos 2024 19:49

İlişik kesme işlemleri gıyabında olurmu acaba insallah oyle olur gitmeye gerek kalmaz zaman kalmadi


velioö
Aday Memur
26 Ağustos 2024 19:50
ilisik kesme ne zamana kadar
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