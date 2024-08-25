Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Ağustos 2024 19:05
2024 kpss ulaştırma hizmetleri öğretmenliği

Merhaba arkadaşlar 2024 kpss puanıyla p10 sıralaması yapmaktayız. WhatsApp grubuna gelmek isteyenler linki tıklayıp katılma isteği gönderebilirsiniz. Katıldıktan sonra sizden sınav sonucunuzu isteyeceğiz. Sonucunuzu gönderirken tc kısmını kapatabilirsiniz.

https://chat.whatsapp.com/EKBFsPCIb4bKpcDCy6f9ZQ

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