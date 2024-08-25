KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ağustos 2024 19:05
Kpss 83,52 puan ile düz memurluk şansı?

4459 Maliye bölümünden 83,52 puan ile atanılabilir mi?


the back of furkan
Şef
25 Ağustos 2024 19:30

olabilir iibf düşük kapatıyor hep.

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