KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ağustos 2024 19:19
Tasarruf tedbirleri

Şu an kamuda çalışan arkadaşlar bilgilendirirse mutlu olurum. Merkezi atamaları nasil etkiler bu tasarruf tedbirleri? Ornegin 2022 de 10 bin civarı atama yapılmış merkeziden nereye kadar düşer bu rakamlar? En çok hangi branşlar etkilenir? Şimdiden teşekkurler.


pdsude
Aday Memur
25 Ağustos 2024 19:26

Maliye bakanı kitlerin de tasarruftan etkileneceğini söylemişti, geçen gün bi arkadaş burda merkezi alım ile toplu avukat talebinin reddedildiğinden bahsetmişti, kurumlar açıktan ihtiyaç kadar alır. İibf bazında da büyük bi azalma yaşanacağını düşünüyorum, geçen yıl ihtiyaçtan fazla memur alımı yapıldı


ROCKYBALBOA7777
Şube Müdürü
25 Ağustos 2024 19:28

Söylemlerinize göre 1000 kişi bile olmayacak gibi duruyor. O zaman biz bi sınava niye girdik?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-HukukçularTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2024 KPSS sıralama ?KPSS 2024 Açıklanıyor.2024 Kpss B Grubu İİBF puan sıralama KPSS sonuc Eksik netİlk 1500'ün içinde hangi meslek grupları vardır ?Kpss elektrik mühendisi 4611 kodlular49-50 nete kaç puan gelir?

Sözlük

fıkra anlatmanın bitmesi 1 erken kalkmak 1 Mobil sürümde sözlüğe bkz eklenememesi 1 kendisini ısıran yılanla acile gelen adam 3 iştigal etmek 1 ödü kopmak 1 Platonik sevda 1 incir reçeli 3 okul hazırlıkları 3 eski yazarları sözlüğe davet etmek 2

Son Haberler

MHP, Arzu Erdem'in partiden istifasını kabul ettiTürk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. İlgürel son yolculuğuna uğurlandıTürkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i terörist 9 kişi yakalandıKocaelispor'un 3. Lig şampiyonluk kupası kaybolduMuslera'nın sağlık durumu netlik kazandı

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?