KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ağustos 2024 19:34
2024 Sorular Neden İptal Edilmedi.
Yorumlarınızı bekliyorum

bnmadmv
Memur
25 Ağustos 2024 19:34
Uç sorusu koordinatları ortada ne yapmaya çalışıyor OSYM

bnmadmv
Memur
25 Ağustos 2024 19:35
Anayasa KORUNACAKLAR sorusu bariz hatalı ne yapıyor bu kurum bu vurdum duymazlık neden

bnmadmv
Memur
25 Ağustos 2024 19:36
tarih sorusu mondrostan sonraki sınırlara göre savaş yapılmadı mı, neden A şıkkını da kabul etmedi

bnmadmv
Memur
25 Ağustos 2024 19:38
Türkçedeki çift cevaplı sorulara neden dokunulmadı ne oluyor biri açıklayabilir mi?

mtatay
Aday Memur
25 Ağustos 2024 19:48
Kaç aldın.

bnmadmv
Memur
25 Ağustos 2024 19:50
yanlış soruları düzeltirlerse atanabilirim
mtatay, 8 dk. önce
Kaç aldın.

mtatay
Aday Memur
25 Ağustos 2024 19:51
Kaç yani.
bnmadmv, 6 dk. önce
yanlış soruları düzeltirlerse atanabilirim

bnmadmv
Memur
25 Ağustos 2024 19:55
yukarıda 5 soru var bu vebale bu kurum nasıl giriyor, kimse niye sesini çıkarmıyor, herkes nasıl bunkadar rahat anlamış değilim
mtatay, 5 dk. önce
Kaç yani.
Toplam 8 mesaj

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