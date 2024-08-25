2024 Sorular Neden İptal Edilmedi.

yukarıda 5 soru var bu vebale bu kurum nasıl giriyor, kimse niye sesini çıkarmıyor, herkes nasıl bunkadar rahat anlamış değilim

yukarıda 5 soru var bu vebale bu kurum nasıl giriyor, kimse niye sesini çıkarmıyor, herkes nasıl bunkadar rahat anlamış değilim

mtatay, 5 dk. önce Kaç yani.