Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Ağustos 2024 19:34
sözleşmeliyken yeniden atanma
bir kurumda sözleşmeli olarak çalışmaktayım başka kuruma aynı unvanda sözleşmeli atanma ihtimalim var eğer aralık ayında çalıştığım kuruma sözleşme imzalamayacağımı bildirirsem diğer kuruma atamam gerçekleşir mi? teşekkürler

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