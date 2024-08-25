olmadığı halde ÖSYM kural dışı davranıştan puan hesaplanmaması dair incelenmesi için emsal karar ve emsal dava açılması hakkında karar var mı bilgisi olan varsa yazarsa memnun olurum

olmadığı halde ÖSYM kural dışı davranıştan puan hesaplanmaması dair incelenmesi için emsal karar ve emsal dava açılması hakkında karar var mı bilgisi olan varsa yazarsa memnun olurum