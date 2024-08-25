Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
21 saaten az alan öğretmenin görevlendirilmesi21 Saat dilekçesiİlçeden ilçeye yolluk verilir mi?İkinci mazeret ataması hakkındaÖğretmen Seminer Döneminde 10 Gün İşe Gitmezse Çekilmiş sayılırmı ?En İyi Öğretmenlik BölümüMebbis Zümre Başkanlığı BilgileriÖğretmenlik Mesleğinin Zorluklarıİl emri tercih ekranı yeniden açılsınHaftada en fazla kaç nöbet olabilir?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?