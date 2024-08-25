Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Ağustos 2024 20:58
kpss dava
olmadığı halde ÖSYM kural dışı davranıştan puan hesaplanmaması dair incelenmesi için emsal karar ve emsal dava açılması hakkında karar var mı bilgisi olan varsa yazarsa memnun olurum

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