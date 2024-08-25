p3 85 üstü alan biri nasıl bir yol izlemeli

ilk defa kpss sürecini yaşıyorum ve %1lik dilime girdim 85 üzeri alarak. kurumlar arasından nasıl bir tercih yapmalıyım ve açıktan ya da merkezi atamaları nasıl takip etmeliyim hiçbir fikrim yok. sizlerin cevaplarını beklerim. dipçe: p24-29-34 puanlarım 75-80 arasında değişiyor. bu konuda da yardımcı olabilen varsa sevinirim.

ilk defa kpss sürecini yaşıyorum ve %1lik dilime girdim 85 üzeri alarak. kurumlar arasından nasıl bir tercih yapmalıyım ve açıktan ya da merkezi atamaları nasıl takip etmeliyim hiçbir fikrim yok. sizlerin cevaplarını beklerim. dipçe: p24-29-34 puanlarım 75-80 arasında değişiyor. bu konuda da yardımcı olabilen varsa sevinirim.