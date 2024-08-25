KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ağustos 2024 21:17
p3 85 üstü alan biri nasıl bir yol izlemeli
ilk defa kpss sürecini yaşıyorum ve %1lik dilime girdim 85 üzeri alarak. kurumlar arasından nasıl bir tercih yapmalıyım ve açıktan ya da merkezi atamaları nasıl takip etmeliyim hiçbir fikrim yok. sizlerin cevaplarını beklerim. dipçe: p24-29-34 puanlarım 75-80 arasında değişiyor. bu konuda da yardımcı olabilen varsa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-HukukçularTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2024 KPSS sıralama ?KPSS 2024 Açıklanıyor.2024 Kpss B Grubu İİBF puan sıralama KPSS sonuc 2024 Sorular Neden İptal Edilmedi.Eksik netKpss elektrik mühendisi 4611 kodlularİlk 1500'ün içinde hangi meslek grupları vardır ?

Sözlük

Mobil sürümde sözlüğe bkz eklenememesi 1 Bugün olanlar 6 kendisini ısıran yılanla acile gelen adam 3 kız kulesi 1 eski yazarları sözlüğe davet etmek 2 fıkra anlatmanın bitmesi 1 erken kalkmak 1 Platonik sevda 1 bonsai 2 okul hazırlıkları 3

Son Haberler

Arda Güler ilk 11'de başladı, Real Madrid 3 golle kazandıSiirt'te boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybettiAdalet Bakanı: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldıYangın söndürme aracından düşen itfaiye eri yaralandıCumhurbaşkanı Erdoğan: Zafer Mutlaka Filistin'in olacak

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?