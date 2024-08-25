Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ağustos 2024 22:50
Sebebini merak ediyorum
Neden bir öğretmen, nüfus memuru sağlıkçı bir ili tercih edip gittiğinde ve oraya uyum sağlamadığında 1 sene sonra tayin isteyip yer değişebiliyor da, polis ve askere şu kadar mecbur kalacaksınız deniyor. Biz de beğenmediğimizde 1-2 sene içinde tayin isteyebilelim

tundercat06
Şef
25 Ağustos 2024 22:59

ne demiş sanatçı işçisin sen işçi kal...


diyorumki06
Şef
25 Ağustos 2024 23:04
öğretmen 1 senede tayin isteyemiyor ama öğretmenin tayini okula olmasına rağmen tayin olduktan sonra iptal hakkı verildiği zamanlar olmuştu

berkaydal
Şef
25 Ağustos 2024 23:17

Sebebini merak etmeden önce doğrusunu merak etsen daha akıllıca olurdu.

Öğretmen il dışı atama süresi 3 yıldır. Aynı ilde 3 yıl doldurmadan yer değiştirme isteyemez.


Mahoni.
Aday Memur
25 Ağustos 2024 23:44

Ben merak etmeyi bıraktım

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