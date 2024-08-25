Sebebini merak ediyorum

Neden bir öğretmen, nüfus memuru sağlıkçı bir ili tercih edip gittiğinde ve oraya uyum sağlamadığında 1 sene sonra tayin isteyip yer değişebiliyor da, polis ve askere şu kadar mecbur kalacaksınız deniyor. Biz de beğenmediğimizde 1-2 sene içinde tayin isteyebilelim

Neden bir öğretmen, nüfus memuru sağlıkçı bir ili tercih edip gittiğinde ve oraya uyum sağlamadığında 1 sene sonra tayin isteyip yer değişebiliyor da, polis ve askere şu kadar mecbur kalacaksınız deniyor. Biz de beğenmediğimizde 1-2 sene içinde tayin isteyebilelim