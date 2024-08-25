Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Ağustos 2024 23:15
Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı Hk.

Merhaba, 1 kurum düşünelim Yaklaşık 25 yılda 2 defa sınav yapmış ve bunlardan biri tam anlamıyla sınav ünvan ve görevde yükselme var ( 2017 yılı Allah razı olsun yapanlardan ), diğerinde sadece ''Ünvan Değişikliği'' ( 2021 yılında sınav o kadar zorduki yeterli puan olmadığı için kadrolar boş kaldı) var ve nihayet 2024 yılında 3. bir sınav açılıyor ve bir bakmışsın görevde yükselme sınavı içerisinde ''Şube Müdürlüğü'' yok... Hangi kurum olabilir ? Tahminleri alalım... Ve üstüne üstlük yüze yakın Şube Müdürü kadrosu vekaleten yürütülüyor...

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