Arkadaslar ben bu kpss2024 ten hattı sayılır bir puan yaptım kendi alanıma yetiyor ancak kafamı karıştıran bir durum var

Kendi mesleyini yapmak verken ilk 100 lere girmiş adamlar gidip DHMİ Aim memurluğu yazıyor yada kendi mesleklerini özellikle DHMİ seçiyorlar.Bu DHMİ hikayesi nedir.Yani rahatmi,prestijmi,maaş mi? Mesela maaşları normal yerlerden dahami fazla?Havacılık tazminati diye birşey duydum baktım pek bir bilgi kaynağı yok.Bilgisi olan arkadaş cevap verirse çok sevinirim.Tesekkurler