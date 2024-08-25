KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ağustos 2024 23:20
DHMİ

Arkadaslar ben bu kpss2024 ten hattı sayılır bir puan yaptım kendi alanıma yetiyor ancak kafamı karıştıran bir durum var

Kendi mesleyini yapmak verken ilk 100 lere girmiş adamlar gidip DHMİ Aim memurluğu yazıyor yada kendi mesleklerini özellikle DHMİ seçiyorlar.Bu DHMİ hikayesi nedir.Yani rahatmi,prestijmi,maaş mi? Mesela maaşları normal yerlerden dahami fazla?Havacılık tazminati diye birşey duydum baktım pek bir bilgi kaynağı yok.Bilgisi olan arkadaş cevap verirse çok sevinirim.Tesekkurler


ROCKYBALBOA7777
Şube Müdürü
25 Ağustos 2024 23:25

Bransiniz nedir?


cihann17
25 Ağustos 2024 23:30

Mühendislik hocam

ROCKYBALBOA7777, 48 dk. önce

Bransiniz nedir?


ROCKYBALBOA7777
Şube Müdürü
25 Ağustos 2024 23:33

Daha ayrıntılı bilen arkadaşlar 95+ üstü DHMİ telegram grubunu atacaktır. Benim duydugum kadarıyla 100 bin TL üstü maaş ve calisma koşullarının çok rahat olduğu. Genelde tercih edilme sebebi bunlar. Bunlar dışında birkaç olumlu yan faktörü de var. YDS puanınızın da 70 üstü olması gerekiyor.

cihann17, 43 dk. önce

Mühendislik hocam


kreatin
Memur
26 Ağustos 2024 00:08
dhmide alcagın maaşı hiçbir yerde alamazsın
Toplam 4 mesaj

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