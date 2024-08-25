Fen Edebiyat Mezunu

Merhaba. Ben Matematik bölümü mezunuyum. Öğretmenlik ataması için girdim sınava ancak bu sene istediğim sıralamayı yapamadım. Beni memurluk hakkında bir iki konuda bilgilendirecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.

1.) P1 puanıyla herhangi bir tercih yapma şansım var mı? P1 86 puan.

2.) P3 puanım 81. Sizce bu puanla şansım nedir?