KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Ağustos 2024 23:47
işten ayrılış/katılış bildirgesi
arkadaşlar eylülde eğitme katılacaklardan biriyim şimdi özelde çalışırken işten ayrıldım bu istedikleri belge sgk işten çıkış belgesi mi oluyor ? E devletten alınmış hali yeterli olacakmıdır? bilgisi olan paylaşabilir mi?

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