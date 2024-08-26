Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2024 00:16
2024 Ziraat Mühendisleri KİT maaş ve koşulları

Herkese selamlar. Tercih yapmadan önce TMO ve şeker fab. genel koşullarını araştırıyorum.

Zamanı olup sorularıma yanıt vermek isteyen olursa kendi adıma bunları araştıran diğer arkadaşlar adına minnettar olacağım.

Elazığ TMO veya şeker fab. istiyorum.

TMO VE ŞEKER FAB özelinde,

-maaşlar nasıldır?

-mesai ücreti/saatleri nasıldır?

-çalışan mühendis arkadaşlar memnun mu?

-lojman olanakları nedir?

-lojman varsa kiraları yazabilir miyiz? :D

-Haftasonu mesai oluyor mu?

-geçici görevlerde nerelere gidiliyor, gidince nerede kalıyoruz, lojman veriliyor mu?

-gece geç saatlere kadar çalışılabildiği yazılmış, o zaman servis oluyor mu güvenle eve dönebilmek adına?

aklıma gelenler şimdilik bunlar, cevaplayan olursa şmdidn Allah razı olsun :)

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