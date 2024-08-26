Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2024 00:46
2024 Ziraat Mühendisleri maaşlar nasıl?

Hangi kurum ne kadar veriyor?

mesai ücreti nedir? arkadaşlar yazarsanız çok sevinirim

Çok Yazılan Konular

Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?En çok iş yükü olan kurum hangisiOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Reklamlar aşırı abartılı!!!Aile Yardımı ÖdeneğiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemur maaşları zammıHaciz hakkında yardımÖlüm tazminatı8 yıla 1 derece

Sözlük

incir reçeli 3 ekonomik durumunun üzerinde görüntü verme 1 artık hiçbir şeye şaşırmamak 2 okul hazırlıkları 3 eski yazarları sözlüğe davet etmek 1 christoph Daum 1 ödü kopmak 1 erken ölür!diye polis damat bakan anne ve kızı 2 bonsai 2 Platonik sevda 1

Son Haberler

MEB; Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezleri'nin açılış ve çalışma şartlarını açıkladı26 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıklarıTEKNOFEST kapsamındaki 'Drone Şampiyonası'nın ilk etabı tamamlandıRize'de Fred'in gecesiMuğla'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 76 göçmen yakalandı

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?