KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ağustos 2024 07:55
P3 89.7 3600 sıralama

Bu yıl sınava ilk kez girdim, 3600 sıralamadayım, gıda mühendisliği okudum. Atamalar nasıl olur? Atanma şansım var mı? Varsa bir bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim.


pekgozenes
Aday Memur
26 Ağustos 2024 08:35

bölümünü yazar mısın

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