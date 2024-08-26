Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Ağustos 2024 08:39
Şark düzenlemesi için öneriler

2.sark kaldırılması icin öneriler

Doğu illerinden deprem bölgesi ve birkac il dahil şarktan cıkarılmalıdır.

Örnegin Elazığ , Malatya merkezi sark ilinden cikarilip sıkıntılı ilceleri 2 yada 3 ancak vardır sıkıntılı ilcesi neden tüm ili şark olarak kapsasın 2 3 ilcesi şark olarak devam edebilmeli ve şark tazminatından da sadece o ilceleri yazıp gelmek isteyenler faydalanabilmeli.

2.şarkını bitren ilk 3 tercihine verilmeli ve gittigi ilde rotasyona tabi olmadan kendisi istemedigi surece duzenini kurup kalabilmelidir.

Yonetmelige göre 2.şarkını bitirip tekrar şarktan şarka giden gittiği ilin süresinin yarısına tabi olmakta bu yönetmelik maddesi degistirilmeli 2.şarkı bitirip şarktan şarka gitmek isteyen ise o ilin hizmet süresine tabi olmadan ve rotasyona tabi olmadan gönüllü gitmek istemeyene kadar süresiz kalma hakkı getirilmelidir.

Eskiden olduğu gibi becayiş hakkı getirilmeli polnet üzerinden gidecegi illeri becayis olarak karşılığı var ise yıl yada dönem farketmeksizin her an talep edebilmeli ve kimse birbirini görmeden yada farklı taleplerde bulunmadan sistem üzerinden talep ve takip edebilmeli ve becayişin en sağlıklı sekilde yürütülmesi sağlanmalı eger ki emniyet biz becayise extra tekrar yolluk ucreti veremeyiz becayis gelir ise personel kendi imkanları ile tasınmalı derse kimseye kulfet olmadan personel becayişi göze alıp talepte bulunabilmeli.

Emeklilik yaşına 5 yıl kalan istediği ili talep etmesi değiştirilip son 7 yada 10 yıl kala maddesi eklenmeli.

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