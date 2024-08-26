Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Ağustos 2024 09:21
Boşuna Uğraşmayın

Kıymetli meslektaşlarım, forumda teşkilat-ı polisiye hakkında iyileştirmeye yönelik başlıklarınızı en fazla 5bin kişi okuyor. Onlar da zaten sizin gibi torpili olmayan, teşkilata eşek de lazım mantığı ile mesleğe alınmış tayfadan oluşuyor. Yani kendiniz çalıp kendiniz dinliyorsunuz.

Bu teşkilatta hiçbir şey düzelmediği gibi her şey kötüye gitmeye devam ediyor. Mesleki teamüller bile rafa kalktı. Geçen grup şefi beni DEVRECİLİK YAPMAKLA

suçladı. Bunca senedir kıdem/sicil mesleği olan bu meslek şimdi alt devreyi üst devreye karşı korumaya başladı. Bu sayede artık alt devreler üst devrelerini "sonra görüşmek" ile tehdit edebiliyor ve başlarına hiçbir şey gelmiyor. Grubu bile değişmiyor.

Bu meslek iyice komiser çiftliğine döndü. Karakollarda AMİR rütbesi olması gerekirken komiser yardımcısını karakol amiri yaptılar. Çoluk çocuk karakol yönetmeye başladı. Kurt polisler yeni yetme komiseri aldı istediği gibi yönetti.

Şu rahatça konuştuğumuz forumda bile moderatör bir polis memuru değil. Burada bile başımızda komiser var. Arkadaşlar bırakın artık şu teşkilattan bir şeyler ummayı. Eğer gerçekten beğenmeyen varsa intihar ederek değil istifa ederek tepkisini göstersin. Eğer istifa etmiyorsanız ekmek yediğiniz kurumu şikayet etmekten vazgeçin. Bu teşkilat düzelmeyecek. Bunu anlayın ve ona göre ya kalın ya gidin. Zaten yaşıyoruz bir de sizden dinlemeye gerek yok.


Sbz1dftd
Aday Memur
26 Ağustos 2024 10:00
devrecilik yapma sende neden devrecilik yapıyorsun. teamüller diye bişey yok sicili düşük olan ekip şöförü olur 3 kişilik ekipte sicili düşük olan ekip memuru oluyo bir yere adam gidecek ekipte teamüller gereği 3. kişi gider ama öyle yapmıyorlar şoför gidiyor. işine geldiği zaman sicili düşük adamı şöför yazıyo işine geldiği zaman 3. adam yazıyorlar nerde teamüller ... senin devrecilik dediğin şey askerde de polislikte başkasının hakkını yemekten başka bişey değil. ben siciliyim benim işimi sicili düşük adam yapsın. kul hakkı yemek devrecilik. ekip şoförü ve ekip şefi görevleri nelerdir tutanağı kim tutar raporu kim alır teamüllere göre yapılır ama işine geldiği gibi güçlü olan zayıf olana yaptırıyor

Kırmızı Hap
Aday Memur
26 Ağustos 2024 10:18

Devrecilik yapmakla suçladı dedim. Senin anladığın gibi devrecilik değil zaten benim yaptığım. Alt devreye nöbete geç dedim. Şef kendisi dışında başka birinin talimat vermesine uyuz oldu. Yoksa çay kahve istemedim. Bizim karakolda araçlar zırhlı olduğu için kursu olmayan süremez. O nedenle alt devre sadece nöbet tutmaya yarıyor. Onu da eşit bölüyoruz. Alt devre fazla tutsun demiyoruz. Fakat bu yeni memurlar eskiyi görmediği için çok şımarık davranıyorlar. Bu şımarıklığa bizim zamanımızda izin verilmezdi. Bir alt devre bir üst devresine "abi sen nöbete geç de ben bir çay içeyim" diyemezdi. O çay bardağını onun eline verirlerdi. Alt devre üst devreye şaka yapamazdı. Şimdi pandik atacak kıvama geldiler. Alt devre üst devrenin sözünü kesemezdi. Şimdi yeni memur vatandaş ile mülaki olan ekip şefinin sözünü kesip vatandaş ile kendisi mülaki olmaya başladı. Bir yerde usta varken çırak konuşmaz. Çırağın ağzından çıkan her yanlış söz ustanın başına sorun açar. DEVRECİLİK HADDİNİ BİLMEKTİR. SEN HADDİNİ BİLİRSEN KİMSE SANA HADDİNİ BİLDİRMEZ. Alt devre otururken üst devre iş yapmaz. Üst devre iş yaparken de alt devre oturmaz. Sen alt devrenle istediğin gibi takıl, üstüne karşı aynı tutumu sergileyemezsin. Ha sergirlersen de büro ve şubelerde çalıştırmazlar seni. Gider en ücra karakolda nöbet tutarsın. Orada "ben kendimi ezdirmedim" diye düşünürken kimsenin varlığından bile haberi olmaz.

Sbz1dftd, 59 dk. önce
devrecilik yapma sende neden devrecilik yapıyorsun. teamüller diye bişey yok sicili düşük olan ekip şöförü olur 3 kişilik ekipte sicili düşük olan ekip memuru oluyo bir yere adam gidecek ekipte teamüller gereği 3. kişi gider ama öyle yapmıyorlar şoför gidiyor. işine geldiği zaman sicili düşük adamı şöför yazıyo işine geldiği zaman 3. adam yazıyorlar nerde teamüller ... senin devrecilik dediğin şey askerde de polislikte başkasının hakkını yemekten başka bişey değil. ben siciliyim benim işimi sicili düşük adam yapsın. kul hakkı yemek devrecilik. ekip şoförü ve ekip şefi görevleri nelerdir tutanağı kim tutar raporu kim alır teamüllere göre yapılır ama işine geldiği gibi güçlü olan zayıf olana yaptırıyor

Joplu Çoban
Memur
26 Ağustos 2024 10:32
Burakar vakit gecirme platformlarıdır. Mesleki disiplin amir ve memur sınıfları arasında keskin iken malesef abi kardeşlikte gevşek bir vaziyettedir. Oysa daha çok sahiplenme, fedakarlık ve fayda abilik kardeşliklerde görülüyor. Tabi menfaat kavramı burada işi değiştiriyor. Çok kafa yorup birşeyler değiştirmeye çalışmak mantıklı değil. Aklı olan zaten rotasyonla farklı kapılar açı veriyor. Gerisi kaf kalabalığı..

Kırmızı Hap
Aday Memur
26 Ağustos 2024 10:46

Evet ben de onu diyorum zaten. Vakit geçirmek için kullanılacak olan yer CİMER'e döndü.

Benim burada dikkat çekmek istediğim nokta polis okulunda öğretilen temel ast üst ilişkisinin bile kalmadığıdır. Temel bile çöktü. Bunlar çatının kiremitleri ne renk olsun diyorlar :))

Joplu Çoban, 27 dk. önce
Burakar vakit gecirme platformlarıdır. Mesleki disiplin amir ve memur sınıfları arasında keskin iken malesef abi kardeşlikte gevşek bir vaziyettedir. Oysa daha çok sahiplenme, fedakarlık ve fayda abilik kardeşliklerde görülüyor. Tabi menfaat kavramı burada işi değiştiriyor. Çok kafa yorup birşeyler değiştirmeye çalışmak mantıklı değil. Aklı olan zaten rotasyonla farklı kapılar açı veriyor. Gerisi kaf kalabalığı..
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