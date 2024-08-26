Boşuna Uğraşmayın

Kıymetli meslektaşlarım, forumda teşkilat-ı polisiye hakkında iyileştirmeye yönelik başlıklarınızı en fazla 5bin kişi okuyor. Onlar da zaten sizin gibi torpili olmayan, teşkilata eşek de lazım mantığı ile mesleğe alınmış tayfadan oluşuyor. Yani kendiniz çalıp kendiniz dinliyorsunuz.

Bu teşkilatta hiçbir şey düzelmediği gibi her şey kötüye gitmeye devam ediyor. Mesleki teamüller bile rafa kalktı. Geçen grup şefi beni DEVRECİLİK YAPMAKLA

suçladı. Bunca senedir kıdem/sicil mesleği olan bu meslek şimdi alt devreyi üst devreye karşı korumaya başladı. Bu sayede artık alt devreler üst devrelerini "sonra görüşmek" ile tehdit edebiliyor ve başlarına hiçbir şey gelmiyor. Grubu bile değişmiyor.

Bu meslek iyice komiser çiftliğine döndü. Karakollarda AMİR rütbesi olması gerekirken komiser yardımcısını karakol amiri yaptılar. Çoluk çocuk karakol yönetmeye başladı. Kurt polisler yeni yetme komiseri aldı istediği gibi yönetti.

Şu rahatça konuştuğumuz forumda bile moderatör bir polis memuru değil. Burada bile başımızda komiser var. Arkadaşlar bırakın artık şu teşkilattan bir şeyler ummayı. Eğer gerçekten beğenmeyen varsa intihar ederek değil istifa ederek tepkisini göstersin. Eğer istifa etmiyorsanız ekmek yediğiniz kurumu şikayet etmekten vazgeçin. Bu teşkilat düzelmeyecek. Bunu anlayın ve ona göre ya kalın ya gidin. Zaten yaşıyoruz bir de sizden dinlemeye gerek yok.