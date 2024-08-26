KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ağustos 2024 09:26
Kpss Birincisi ÜçünEğriMehmet vardı nerdesin

Arkadaş 115 neti olduğu söylüyordu kendisini bekliyoruz


ucuncuegrimehmet
Aday Memur
26 Ağustos 2024 09:27

Buradayım kardeşim buradayım bi yere gitmedik. sadece küçük bi sorun oldu


Mr.Oriantel
26 Ağustos 2024 09:28

Küçük sorun sınavın açıklanması galiba :)

ucuncuegrimehmet, 2 saat önce

Buradayım kardeşim buradayım bi yere gitmedik. sadece küçük bi sorun oldu

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-Hukukçular2024 Sorular Neden İptal Edilmedi.İlk 1500'ün içinde hangi meslek grupları vardır ?79 puanla herhangi sözleşmeli memurluk gelirmi İİBF için?87 puanDhmi inşaat mühendisi olarak atanmak85-90 nın altında puan yok2024 Kpss B Grubu İİBF puan sıralama 2024 KPSS sıralama ?Kpss elektrik mühendisi 4611 kodlular

Sözlük

yoğurt mayalamak 1 Yazmak mutsuzluktur mutlu insan yazmaz 3 opioid 1 erzincan iliç altın madeni faciası 1 erken ölür!diye polis damat bakan anne ve kızı 1 incir reçeli 3 günaydın sözlük 8 gözbağı 1 yeşu 1 artık hiçbir şeye şaşırmamak 2

Son Haberler

İş Bankası Genel Müdürü Aran: Enflasyonu düşürürken bedel ödeyeceğizAltının gramı 2 bin 756 liradan işlem görüyorKiraladığı araçla drift atan sürücüye 58 bin TL cezaKapasite kullanımı ağustosta gerilediİzmir'den Ankara'ya olaylı uçuş: Hakaret etti, yolculara saldırdı

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?