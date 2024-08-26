Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


26 Ağustos 2024 09:37
İzmir Gaziemir Belediyesi hakkında

İzmir Gaziemir belediyesinde çalışan yada burası hakkında bilgisi olan kimse var mı ?? maaş, sds, yemek, servis vb konularda bilgiye ihtiyacım var...

Çok Yazılan Konular

Merkezi atama hakkında2024 Temmuz net sds ne kadar oldu.Beylikdüzü belediyesi maaşlarıBelediyeden/belediyeye becayiş

Sözlük

Kamu Görevlilerinin Prime Esas Kazançları 1 incir reçeli 3 Yazmak mutsuzluktur mutlu insan yazmaz 3 artık hiçbir şeye şaşırmamak 2 köy yerinde yaşamak 2 bonsai 1 kız kulesi 1 gözbağı 1 Amputasyon 3 yoğurt mayalamak 1

Son Haberler

'Enflasyonu düşürürken bedel ödeyeceğiz'Altının gramı 2 bin 756 liradan işlem görüyorKiraladığı araçla drift atan sürücüye 58 bin TL cezaKapasite kullanımı ağustosta gerilediİzmir'den Ankara'ya olaylı uçuş: Hakaret etti, yolculara saldırdı

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?