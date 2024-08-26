KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Ağustos 2024 09:39
Tsk- jandarma Subay taban puanlari

Arkadaşlar kpss den 67 aldım Tsk veya jandarma subay gelme ihtimali nedir sizce

Geçmiş yıllardaki taban puanlari nedir

Bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler

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