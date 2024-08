Elektrik-Elektronik Mühendisi için Kurum Önerileri

Herkese merhaba,

Uzun bir KPSS süreci sonucunda şükür bu da bitti.

EEM mezunuyum. Sınavda 91 küsür puan aldım.

Güzel ülkemizde her an her şey değiştiği için maalesef kesin atanacağım diyemiyorum.(Tasarruf planı nedeniyle)

Ama geçmiş yıllara göre bir aksilik olmazsa atanacağım inşallah.

Tecrübeli dostlar kurumlar hakkında bilgi verebilir mi lütfen.

Hangi kurum daha iyi sizce , çalışma şartları, iş yükü , maaş, özlük hakları vs hangisi iyi. Konu hakkında tecrübeli-çalışan olupta buralara bakan dostlar varsa yardımcı olur musunuz lütfen.

En iyi kurumların başında DHMİ,BOTAŞ geliyor sanırım ama onlara puanım yetmediği için diğer kurumlar hakkında daha çok bilgi almak istedim.