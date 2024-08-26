Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Ağustos 2024 10:14
Mehil müddeti hakkında

19 Ağustosta ayrılış yaptım 15 günlük müddet hangi gün doluyor bu nasıl hesaplanır?

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