Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Ağustos 2024 10:16
Aydın şehir hastanesi

aydın şehir hastanesi hakkında bilgisi olan var mı? ne zaman açılacak? Ocak tayininde hemşire için kadro açar mı? aydın sağlık sistemi bakımından nasıldır?

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