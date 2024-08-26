Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Ağustos 2024 10:22
İl içi tayin 2 yıla düşer mi?

3 yıl il içinde uzun bir zaman. Önceden olduğu gibi 2 yıla düşme ihtimali var mı?

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