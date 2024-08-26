Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


26 Ağustos 2024 12:24
Öğretim mesleğinden çıkarma cezası savunması

Bu konuyla ilgili bilgisi olan var mı? Savunmamı yazıyorum ancak bir usul ve yönetmeliklere hakim birinin yardımına ihtiyacım var. Yardım edebilecek olan biri varsa sevinirim.


Memuravukatı
Şef
26 Ağustos 2024 13:56

özelden yazın yardımcı olayım hocam

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