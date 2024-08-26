KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


26 Ağustos 2024 13:20
AÖF e başlayacak olan var mı?

arkadaşlar bu sene aöf de lisans bölümüne başlayacak olan var mı?

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