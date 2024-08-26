KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ağustos 2024 13:38
Eem veya düz memur ataması.

87.26 puan 8700 sıralamam var.Sizce şansım var mı?En azından memurluk için.

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