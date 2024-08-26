Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2024 13:43

Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?
Değerli arkadaşlar, eğer dolar düşmezse bizlerin alım gücü artmaz ve enflasyonla mücadele edilemez! Sizlerin fikrini çok merak ediyorum teşekkür ederim...

Bu ankete 54 dakikada, 3 kişi oy kullandı

Değerli arkadaşlar, eğer dolar düşmezse bizlerin alım gücü artmaz ve enflasyonla mücadele edilemez! Sizlerin fikrini çok merak ediyorum teşekkür ederim...

Akademik7224
Daire Başkanı
26 Ağustos 2024 13:46

Sn. Mehmet Şimşek'in şu ana kadar anlayamadığım tek politikası dolar kurunun düşmesine izin vermemesidir. Bu anlaşılır gibi değil!

Kendisi göreve geldiğinde 21 lira olan dolar kuru şu an 34 lira, 1 yıl da %75 devalüasyondan bahsediyoruz sonra da enflasyonla mücadele etmeye çalışıyoruz. Dolar istenseydi çok rahat 25 liraya düşürülürdü ve böylelikle gerçek enflasyon ciddi düşüş yaşardı bana bu durumu anlatabilecek birisi var mı?


pekgozenes
Aday Memur
26 Ağustos 2024 14:03

Dolar düşürse ihriacat gelirleri düşecek cari açık artacak falan filan.. 40 lira civarında 0 atlcak


Akademik7224
Daire Başkanı
26 Ağustos 2024 14:08

Buna bizleri inandırdılar! Bu katma değer üretemeyen ihracatçıların en büyük bahanesi ve halka yarattıkları algıdır! Bu ülkede dolar 1.1 liradan 1.5 liraya 10 yılda çıktı, ihracatımız o 10 yılda 30 milyar dolardan 136 milyar dolara yükseldi.

İhracatçı katma değerli ürün üretmeye gayret etse aksine doların düşmesi lehlerine olur!

Evet cari açık artabilir kısa vadede fakat orta ve uzun vadede toparlanır. Bugün doların 1 lira yükselmesi tüm fiyat ve hizmetlerde %10 fiyat artışı getiriyor.

pekgozenes, 35 dk. önce

Dolar düşürse ihriacat gelirleri düşecek cari açık artacak falan filan.. 40 lira civarında 0 atlcak


pekgozenes
Aday Memur
26 Ağustos 2024 14:13

haklısın dış borcumuzda artıyor haliyle vs. vs .. Ben ekonomist değilim :))

Akademik7224, 30 dk. önce

Buna bizleri inandırdılar! Bu katma değer üretemeyen ihracatçıların en büyük bahanesi ve halka yarattıkları algıdır! Bu ülkede dolar 1.1 liradan 1.5 liraya 10 yılda çıktı, ihracatımız o 10 yılda 30 milyar dolardan 136 milyar dolara yükseldi.

İhracatçı katma değerli ürün üretmeye gayret etse aksine doların düşmesi lehlerine olur!

Evet cari açık artabilir kısa vadede fakat orta ve uzun vadede toparlanır. Bugün doların 1 lira yükselmesi tüm fiyat ve hizmetlerde %10 fiyat artışı getiriyor.


Akademik7224
Daire Başkanı
26 Ağustos 2024 14:15

Ben de değilim ama araştırdığım bir alandır ekonomi.

Bu ülke hiçbir zaman rekabetçi kurla başarı elde edememiştir. Neymiş ihracat artıyormuş, senin 5 liraya ihraç edeceğin ürüne 10 lira ithal ürün ve ham madde almak zorunda kalıyorsun, bu sürdürülebilir değil.

Hep bedeli biz sabit ücretliler ödüyoruz.

pekgozenes, 25 dk. önce

haklısın dış borcumuzda artıyor haliyle vs. vs .. Ben ekonomist değilim :))


E.Kayı Han
Editor
26 Ağustos 2024 14:18

Birileri bu ülkede doların düşmesini istemiyor. Yatırımcılar ellerinde ki dolarları tl mevduat hesabına dönüştürürken Merkez Bankası sürekli olarak dolar alımı yaptı. Eğer Merkez Bankası dolar almasa idi şu anda dolar zaten 20-25 tl aralığında olacaktı tüm ekonomistlerde bunu söylüyor.

Akademik7224, 23 dk. önce

Ben de değilim ama araştırdığım bir alandır ekonomi.

Bu ülke hiçbir zaman rekabetçi kurla başarı elde edememiştir. Neymiş ihracat artıyormuş, senin 5 liraya ihraç edeceğin ürüne 10 lira ithal ürün ve ham madde almak zorunda kalıyorsun, bu sürdürülebilir değil.

Hep bedeli biz sabit ücretliler ödüyoruz.


Akademik7224
Daire Başkanı
26 Ağustos 2024 14:31

Haklısınız, MB rezerv biriktirdi ve biriktirmesi de gerekiyordu, fakat gün gün artan dolarla yeniden karşı karşıyayız, bu ülkenin bir devalüasyon daha yaşama şansı kalmadı artık! Zengin her zaman kazanıyor krizde de refahta da kazanıyor, olan biz memurlara emeklilere oluyor.

Hadi diyelim doların düşmesinde sakınca bulunuyor yahu bari sabit kalsın artık ya, bari 1-2 yıl sabit kalsın milletin canı çıktı.

En basit örneğini vereyim, 2 ay önce getirden 60 liraya aldığım 2 adet 5 lt Erikli su, şu an 90 liraya çıktı, yahu ne oldu dolar çok artmadı, asgari ücret artmadı, bu zam nedir neyin nesidir vallahi bıktık tükendik artık...

E.Kayı Han, 20 dk. önce

Birileri bu ülkede doların düşmesini istemiyor. Yatırımcılar ellerinde ki dolarları tl mevduat hesabına dönüştürürken Merkez Bankası sürekli olarak dolar alımı yaptı. Eğer Merkez Bankası dolar almasa idi şu anda dolar zaten 20-25 tl aralığında olacaktı tüm ekonomistlerde bunu söylüyor.


E.Kayı Han
Editor
26 Ağustos 2024 14:37

Hocam şu anda fiyatların artmasının nedeni dolar falan değil. Ahlaksızlık. Ahlaksız bir toplum yaptığı kötülüklere her daim bir bahane bulur. Zamanında dolar dediler. Dolar sabit kalırken de zam yaptılar. Öncelikle ahlak sorununu halletmemiz lazım.

Diğer bir husus ise cezalar caydırıcı değil. Stokçular ile alakalı olarak yeni bir yasa yaptılar. Bakın cezalara. Birinci de şu kadar para cezası, ikinci de şu kadar para cezası, üçüncü de şu kadar para cezası diyor ve böyle devam ediyor. Para cezaları da bu işleri yapanlar için çerez parası niteliğinde.

Halbuki ceza şu şekilde olmalı idi. Stokçuluk yapanın tüm mal varlığına el konulur, tüm ruhsatları iptal edilir, 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır.

Bakın bakayım ondan sonra bir kişi stokçuluk yapabiliyor mu?

Fiyatların yüksek olmasının nedenlerinden bir tanesi de yüksek vergi oranları. Devlet ötv, kdv adı altında ürünün yada malın yada hizmetin değerinden çok vergi alıyor bu da otomatik olarak fiyatlara yansıyor.

Aslına bakarsanız sebepler çok çözüm yolları basit ama uygulayacak kişi / kişiler yok.

Akademik7224, 7 dk. önce

Haklısınız, MB rezerv biriktirdi ve biriktirmesi de gerekiyordu, fakat gün gün artan dolarla yeniden karşı karşıyayız, bu ülkenin bir devalüasyon daha yaşama şansı kalmadı artık! Zengin her zaman kazanıyor krizde de refahta da kazanıyor, olan biz memurlara emeklilere oluyor.

Hadi diyelim doların düşmesinde sakınca bulunuyor yahu bari sabit kalsın artık ya, bari 1-2 yıl sabit kalsın milletin canı çıktı.

En basit örneğini vereyim, 2 ay önce getirden 60 liraya aldığım 2 adet 5 lt Erikli su, şu an 90 liraya çıktı, yahu ne oldu dolar çok artmadı, asgari ücret artmadı, bu zam nedir neyin nesidir vallahi bıktık tükendik artık...

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