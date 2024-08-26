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Editörler : cihan27E.Kayı Han
Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?
Değerli arkadaşlar, eğer dolar düşmezse bizlerin alım gücü artmaz ve enflasyonla mücadele edilemez! Sizlerin fikrini çok merak ediyorum teşekkür ederim...
Değerli arkadaşlar, eğer dolar düşmezse bizlerin alım gücü artmaz ve enflasyonla mücadele edilemez! Sizlerin fikrini çok merak ediyorum teşekkür ederim...
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