Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?

Hocam şu anda fiyatların artmasının nedeni dolar falan değil. Ahlaksızlık. Ahlaksız bir toplum yaptığı kötülüklere her daim bir bahane bulur. Zamanında dolar dediler. Dolar sabit kalırken de zam yaptılar. Öncelikle ahlak sorununu halletmemiz lazım.

Diğer bir husus ise cezalar caydırıcı değil. Stokçular ile alakalı olarak yeni bir yasa yaptılar. Bakın cezalara. Birinci de şu kadar para cezası, ikinci de şu kadar para cezası, üçüncü de şu kadar para cezası diyor ve böyle devam ediyor. Para cezaları da bu işleri yapanlar için çerez parası niteliğinde.

Halbuki ceza şu şekilde olmalı idi. Stokçuluk yapanın tüm mal varlığına el konulur, tüm ruhsatları iptal edilir, 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır.

Bakın bakayım ondan sonra bir kişi stokçuluk yapabiliyor mu?

Fiyatların yüksek olmasının nedenlerinden bir tanesi de yüksek vergi oranları. Devlet ötv, kdv adı altında ürünün yada malın yada hizmetin değerinden çok vergi alıyor bu da otomatik olarak fiyatlara yansıyor.

Aslına bakarsanız sebepler çok çözüm yolları basit ama uygulayacak kişi / kişiler yok.