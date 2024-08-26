Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Ağustos 2024 13:47
Sözleşmelilerin Unvan Değişikliği

Arkadaşlar Mebte Sözleşmeli Büro Personeli olarak çalışıyorum 1.5 yıldır. Unvan değişikliği sınavı açılırsa girebilir miyim yoksa sadece kadrolular mı girebiliyor?


E.Kayı Han
Editor
26 Ağustos 2024 14:15

Sözleşmeli personel unvan değişikliği sınavına giremez.


Mr.Oriantel
26 Ağustos 2024 14:17

Teşekkürler

E.Kayı Han, 23 dk. önce

Sözleşmeli personel unvan değişikliği sınavına giremez.

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