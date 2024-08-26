Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2024 13:48
Engelli memur maaşı hakkında bilgi talebi

engelli memur maaş ı her bakanlıkta farklı mı ne kadar kesinti oluyor ve bunun için herhangi bir belge veri varmı bilgisi olan varsa yazarsa memnun olurum

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