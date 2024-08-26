Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


26 Ağustos 2024 14:05
Kitlerden hangisi daha mantıklı bir seçim?

Adalet Bakanlığı'nda sözleşmeli memurum. KPSS ile tercih yapacağım.

KİT'lerden de tercih yapmak istiyorum ancak maaş, lojman, çalışma şartları, tayin isteme, görevde yükselme ve hangi KİT'in daha mantıklı olacağına dair bir bilgim yok. Bilgisi olan arkadaşlar yorum yapabilir mi?


Worthl3ss
Aday Memur
26 Ağustos 2024 14:24

paraya falan bakıp sakın ha dhmi falan hariç kitlere gelim deme


furkan yedek
Şef
26 Ağustos 2024 14:27
TEİAŞ TKİ TCDD
Toplam 2 mesaj

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