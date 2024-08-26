Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Ağustos 2024 14:08
4B Sözleşmeli personelin askere gitmesi

Arkadaşlar merhaba 4B sözleşmeli personelim. Askere giderken aylıksız izne çıkabiliyor muyuz yoksa sözleşmemiz fesih mi ediliyor?


E.Kayı Han
Editor
26 Ağustos 2024 14:16

Askerlik nedeniyle sözleşmeniz fesih ediliyor. Askerlik dönüşünde tekrar sözleşme imzalıyorsunuz.

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