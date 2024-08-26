Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2024 14:26
Devam eden üniversite unvan değişikliği derece kademe

Merhaba Arkadaşlar,

Bir kit kurumunda Tekniker (9/2) olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Makina Mühendisliği son sınıftaydım. 2 sorum var.

i. Derslerimde devam zorunluluğum var. Müdürüm okula gelip gitmeme pek sıcak bakmıyor. Vardiya sistemi de yok 8-5 çalışıyorum. Acaba bu konuda nasıl haklarım var. Yaklaşık 1 yıllık kamu çalışanıyım. Bilgim yok.

ii. Makina Mühendisliğini bitirince, kurum içinde ünvan değişikliği yaparsam kıdem ve derecem ne şekilde azalacak ? İnternette 2 kademe 1 derece azalır yazıyor.

Teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.

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